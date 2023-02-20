Як констатували аналітики, просто зараз триває основна фаза російських наступальних операцій у Луганській області. І, вочевидь, загарбникам бракує наявних вільних резервів, аби різко збільшити масштаби й інтенсивність наступу до кінця цієї зими.

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Особливість ворожих військ

Експерти констатували, що кремлівське командування звичайні сухопутні сили, як правило, розгортає та змушує воювати у доктринальних формуваннях і підрозділах, а не в батальйонно-тактичних групах чи інших спеціальних структурах.

Спостерігається кілька критично важливих танкових одиниць. Це свідчить про те, що російські військові продовжують боротися за заміну техніки, особливо танків, втраченої під час попередніх невдалих наступальних операцій,

– написали в ISW.

Окрім того, там припустили, що ворожі сили все ще мають у резерві певні відновлені механізовані підрозділи. Однак навіть якщо Кремль вирішить їх відправити на лінію фронту в Луганській області, це навряд чи кардинально змінить перебіг бойових дій. Себто окупантів уже нічого не врятує.

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