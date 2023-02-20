Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, сейчас Украина готовится к кратковременной войне.

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Мы готовимся к кратковременной войне, которая закончится победой. Очень важно не заморозить этот конфликт, как это было сделано в 2014 году,

– подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский напомнил, что у Украины есть формула мира, в которой есть десять важных пунктов.

"Хотим закончить эту войну победой для всех нас, которая будет исторической победой и будущие поколения россиян также будут нам благодарны", – подчеркнул президент.

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