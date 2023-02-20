Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, зараз Україна готується до короткочасної війни.

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Ми готуємося до короткочасної війни, що закінчиться перемогою. Дуже важливо не заморозити цей конфлікт, як це було зроблено у 2014 році,

– наголосив український лідер.

Також Зеленський нагадав, що Україна має формулу миру, в якій є десять важливих пунктів.

"Хочемо закінчити цю війну перемогою для всіх нас, яка буде історичною перемогою, і майбутні покоління росіян також будуть нам вдячні", – підкреслив президент.

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