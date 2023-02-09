Втім, на думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, масштабний наступ росіян вже розпочався. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Як наголосив Подоляк, сьогодні основні та активні бойові дії відбуваються в Луганській та Донецькій областях. І вони досить масштабні.

Коли всі очікували наступу, то це і є той масштабний наступ, він вже почався, хоча можна сказати, що й не закінчувався,

– стверджує радник ОП.