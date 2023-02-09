З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 135 010 одиниць особового складу. Втрачають росіяни й сотні одиниць техніки.

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Які втрати росіян у техніці

танків – 3255 (+2);

бойових броньованих машин – 6468 (+10);

артилерійських систем – 2244 (+8);

РСЗВ – 463 (+2);

засобів ППО – 232 (+4);

літаків – 295;

гелікоптерів – 285;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6);

крилатих ракет – 796;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9);

спеціальної техніки – 211.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 21 удар по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші артилеристи та ракетники уразили:

2 пункти управління ворога,

3 райони зосередження живої сили,

3 позиції зенітно-ракетних комплексів,

2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Яка ситуація на фронті

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу наші захисники відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.

Протягом доби окупанти завдали 3 ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинуло 3 особи та ще 3 – перебувають у важкому стані. Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.