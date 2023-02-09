Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу почав вербувати в'язнів на війну з Україною в "червоних зонах", де відбувають термін колишні "правоохоронці".

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Російська армія перетворюється на ПВК

Опозиціонер зазначив, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу за прикладом ПВК "Вагнер" почав ще частіше вербувати в'язнів для війни проти України, але в складі російської армії. Єдиною різницею між нею та ПВК "Вагнер" є вербування колишніх поліцейських, прокурорів та інших службовців, які відбувають терміни окремо від інших.

У Євгєнія Прігожина вже немає тих успіхів по вербуванню злочинців на фронт, бо чутки поширюються моментально, особливо погані. Відомо, що відбувається з цими зеками на фронті - їх кидають як гарматне м'ясо й тільки дуже невелика кількість виживає до звільнення,

– сказав Яковенко.

Через те, що така інформація дійшла до в'язнів, Євгєній Прігожин, начебто, вже не має великих успіхів, але через те, що в Росії велика кількість зеків, Шойгу та Прігожин зможуть й надалі набирати зеків по тюрмах Росії.

У Путіна немає іншої стратегії

Ігор Яковенко переконаний, що закидувати Україну тілами мобілізованих – це єдина стратегія Путіна у цій війні.

У Путіна немає іншого шансу, іншої версії, іншої лінії поведінки окрім як закидувати лінію фронту тілами мобілізованих. Ну просто іншої стратегії путінська армія не знає, вона заточена під це,

– сказав опозиціонер.

Яковенко нагадав, що існує хибна гіпотеза про те, що, начебто, існує якась межа, після якої Росія може припинити війну. За словами журналіста, такої межі не існує й про це потрібно постійно пам’ятати.

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Це зумовлено тим, що, по-перше, росіяни не знають загальної кількості загиблих на війні, а, по-друге, протести у фашистській Росії неможливі. Та армія, яка спрямована на придушення протестів набагато якісніша та краще забезпечується, ніж та, яка воює з Україною.

Ці шанси з'являться тільки тоді, коли режим почне руйнуватись, тільки тоді ми зрозуміємо розміри внутрішньої енергії цього протесту,

– сказав Ігор Яковенко

Журналіст порівняв цю ситуацію з періодом розпаду СРСР, коли до приходу Михайла Горбачова до влади неможливо було оцінити силу протесту. На думку Яковенка, коли українські війська здобудуть перемогу, це спричинить вивільнення протестів в Росії.

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