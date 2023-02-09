Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу начал вербовать заключенных на войну с Украиной в "красных зонах", где отбывают срок бывшие "провоохранители".

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Российская армия превращается в ПВК

Оппозиционер отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу по примеру ПИК "Вагнер" начал еще чаще вербовать заключенных для войны против Украины, но в составе российской армии. Единственной разницей между ней и ППК "Вагнер" является вербовка бывших полицейских, прокуроров и других служащих, отбывающих сроки отдельно от других.

У Евгения Пригожина уже нет успехов по вербовке преступников на фронт, ибо слухи распространяются моментально, особенно плохие. Известно, что происходит с этими зеками на фронте – их бросают как пушечное мясо и только очень небольшое количество выживает до освобождения.

– сказал Яковенко.

Из-за того, что такая информация дошла до заключенных, Евгений Пригожин, казалось бы, уже не имеет больших успехов, но потому, что в России большое количество зэков, Шойгу и Пригожин смогут и дальше набирать зэков по тюрьмам России.

У Путина нет другой стратегии

Игорь Яковенко убежден, что забрасывать Украину телами мобилизованных – это единственная стратегия Путина в этой войне.

У Путина нет другого шанса, другой версии, другой линии поведения, кроме как забрасывать линию фронта телами мобилизованных. Ну просто другой стратегии путинская армия не знает, она заточена под это,

– сказал оппозиционер.

Яковенко напомнил, что существует ложная гипотеза о том, что, казалось бы, существует какой-то предел, после которого Россия может прекратить войну. По словам журналиста, такого предела не существует и об этом нужно постоянно помнить.

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Это обусловлено тем, что, во-первых, россияне не знают общего числа погибших на войне, а во-вторых, протесты в фашистской России невозможны. Та армия, которая направлена на подавление протестов, гораздо качественнее и лучше обеспечивается, чем воюющая с Украиной.

Эти шансы появятся только тогда, когда режим начнет разрушаться, только тогда мы поймем размеры внутренней энергии этого протеста.

– сказал Игорь Яковенко

Журналист сравнил эту ситуацию с периодом распада СССР, когда до прихода Михаила Горбачева к власти невозможно было оценить силу протеста. По мнению Яковенко, когда украинские войска одержат победу, это повлечет за собой высвобождение протестов в России.

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