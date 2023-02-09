Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог, директор Міжнародної організації малих громад Олексій Буряченко. Відомо, що нову ПВК в документі називають "приватною охоронною організацією".
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Приватні кампанії використають для війни за владу
Буряченко переконаний, що коли в Росії буде йти боротьба владу після поразки Путіна, такі ПВК кожен буде використовувати у своїх інтересах.
"Такі армії будуть у кожному суб’єкті федерації. Додатково і у великих корпораціях, які будуть під час смути після падіння Путіна боротися за владу. Це може призвести до громадянської війни всередині країни-агресорки", – вважає він.
Політолог навів приклад Рамзана Кадирова, який вже анонсував створення армії самооборони Чечні.
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Росії потрібне нове м’ясо
За словами Буряченка, міністр оборони Росій Сєргєй Шойгу намагається знайти ресурс для виконання цілей диктатора Владіміра Путіна. У країні-агресорці проводять примусові мобілізації.
"Газпром" створює власну ПВК
- У Росії триває змагання між основними політичними гравцями за вплив. Через це "Газпром" вирішив створити собі власну приватну військову компанію.
- Відповідний документ уже підписав російський прем'єр Міхаіл Мішустін. Документ передбачає, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нафта" з розміром долі у статутному капіталі "організації" 70%. Інші 30% належатимуть "приватній охоронній організації стаф-центр".
- У Головному управлінні розвідки Міноборони відзначають, що створення "приватної охоронної організації" є частиною так званої "гонки озброєнь", адже політичні гравці Росії все частіше створюють власні приватні військові компанії за прикладом Євгенія Пригожина і його "Вагнера".