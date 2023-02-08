Про це 24 Каналу розповіла засновниця російської благодійної організації "Русь сидящая" Ольга Романова. Вже неодноразово повідомлялося, що у вагнерівців є проблеми з живою силою. Адже зеки тепер переважно відмовляються йти гинути на війні проти України.
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Зеки почали тікати – з'явилися страти
Як нагадала Романова, восени 2022 року був пік набору ув'язнених до ПВК Вагнера. Однак дуже швидко вони почали закінчуватися – хтось гинув у боях проти українських військових, а багато хто виявився розумнішим і пішов здаватися в полон.
Пригожин намагався восени зупинити масові втечі, коли набрав багато зеків. Вони почали здаватися в полон та тікати. Тоді й почалися позасудові страти. Кувалда – "символ" 2022 року в Росії,
– зазначила Романова.
Зрозуміло, що зеків не надихнули такі позасудові страти. Тому зараз вони намагаються все ж відсидіти свої терміни в тюрмі та не йти гинути в Україні.
Романова розповіла про проблеми в ПВК Вагнера: дивіться відео
Окупанти з ПВК Вагнера: останні новини
- Верховна Рада України схвалила постанову про визнання ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією. Підтримали цю ідею понад 300 народних депутатів. Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що визнання цього угруповання терористичною організацією – це ще один крок до притягнення їх до відповідальності.
- Також 3 лютого генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Україна оголосила про підозру Євгєнію Пригожину. Він відповідальний за тисячі воєнних злочинів.
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що українські військові активно знищують терористів з ПВК Вагнера. За нинішньої інтенсивності утилізації вагнерівців вистачить ще на 6 – 9 місяців.