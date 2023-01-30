Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, "ресурс" Пригожина скоро закінчиться.
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На скільки часу вистачить вагнерівців
Максимальний мобілізаційний потенціал Пригожина – близько 100 тисяч осіб. Денисенко зазначає, що за нинішньої інтенсивності "утилізації" вагнерівців цього вистачить на 6-9 місяців.
В резерві Пригожина є трохи зеків, які ще не завербовані та мають купу непогашених кредитів. Але, за словами радника, ці люди можуть "закінчитися" до кінця 2023 року.
Це прекрасно розуміють в міноборони Росії і це розуміє сам Пригожин. Тому його війна з Шойгу – це війна за його майбутнє,
– зазначив Денисенко.
Нагадаємо, що у ГУР розповіли про справжню роль Пригожина у війні. Наголошують, що у Пригожина є дві ролі: медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб. Тобто його завдання – це забезпечення ресурсної бази, фінансування.
США наклали черговий пакет санкцій на Росію: що відомо
- 26 січня Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії. Обмеження стосуються судноремонтних підприємств, а також структур та осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера" та її засновником Євгеном Пригожиним.
- Також США офіційно визнали російську приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Усі активи компанії у Штатах заморозили через допомогу російським військовим у війні в Україні.
- У список санкцій потрапила сама ПВК "Вагнера", а також голова Федеральної служби виконання покарань у Тулі Іван Прокопенко. Відомо, що він надавав підтримку та вербував в'язнів до ПВК "Вагнера".
- Крім того, під американські санкції потрапили численні юридичні та фізичні особи на різних континентах, що підтримують військові операції групи "Вагнера".