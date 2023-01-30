Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, "ресурс" Пригожина скоро закончится.

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На сколько времени хватит вагнеровцев

Максимальный мобилизационный потенциал Пригожина – около 100 тысяч человек. Денисенко отмечает, что при нынешней интенсивности "утилизации" вагнеровцев этого хватит на 6-9 месяцев.

В резерве Пригожина есть несколько зеков, еще не завербованных и имеющих кучу непогашенных кредитов. Но, по словам советника, эти люди могут "закончиться" до конца 2023 года.

Это прекрасно понимают в минобороны России и это понимает сам Пригожин. Поэтому его война с Шойгу – это война за его будущее,

– отметил Денисенко.

Напомним, что в ГУР рассказали о настоящую роль Пригожина в войне. Отмечают, что у Пригожина есть две роли: медийная и политическая. Он непосредственно не управляет боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование.

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