Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, "ресурс" Пригожина скоро закончится.
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На сколько времени хватит вагнеровцев
Максимальный мобилизационный потенциал Пригожина – около 100 тысяч человек. Денисенко отмечает, что при нынешней интенсивности "утилизации" вагнеровцев этого хватит на 6-9 месяцев.
В резерве Пригожина есть несколько зеков, еще не завербованных и имеющих кучу непогашенных кредитов. Но, по словам советника, эти люди могут "закончиться" до конца 2023 года.
Это прекрасно понимают в минобороны России и это понимает сам Пригожин. Поэтому его война с Шойгу – это война за его будущее,
– отметил Денисенко.
Напомним, что в ГУР рассказали о настоящую роль Пригожина в войне. Отмечают, что у Пригожина есть две роли: медийная и политическая. Он непосредственно не управляет боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование.
США наложили очередной пакет санкций в Россию: что известно
- 26 января Минфин США объявил о новые санкции против России. Ограничения касаются судоремонтных предприятий, а также структур и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" и его учредителем Евгением Пригожиным.
- Также США официально признали российскую частную военную компанию Вагнера транснациональной преступной организацией. Все активы компании в Штатах заморозили из-за помощи российским военным в войне на Украине.
- В список санкций попала сама ЧВК "Вагнера", а также глава Федеральной службы исполнения наказаний в Туле Иван Прокопенко. Известно, что он оказывал поддержку и вербовал заключенных в ЧВК "Вагнер".
- Кроме того, под американские санкции попали многочисленные юридические и физические лица на разных континентах, поддерживающих военные операции группы Вагнера.