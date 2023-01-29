І про неї під час телемарафону розповів речник ГУР МО Андрій Юсов, передає 24 Канал. За його словами, загонами бойовиків Пригожин не керує. Натомість для "кухаря Путіна" відведена інша роль.

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Не керівник, а піарник

Як зауважив Юсов, у Пригожина в цьому випадку є дві ролі: медійна та політична.

Якщо ми говоримо про Пригожина, то його ключова функція – медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб. Тобто його завдання – це забезпечення ресурсної бази, фінансування,

– наголосив Юсов.

Пригожин займається фінансовою частиною. Він організовує тіньовий бізнес на території Росії, а також за її межами. "Кухар Путіна" займається також піаром, турбуючись про політичне майбутнє. Як ви вже зрозуміли, світлини з буцімто "передової" – частина цього піару.

Ну і активність вагнерівців на полі бою мала б додати Пригожину впливовості серед росіян. Зокрема тоді, коли скинуть Путіна з вигаданого ним же престолу. І саме для цього прибрали Суровікіна, котрий симпатизував "кухарю Путіна". Таким чином знову на кілька сходинок опустили вплив ПВК "Вагнера".

Водночас Юсов заявив, що санкції проти ПВК "Вагнера" матимуть свій вплив. На його думку, це дозволить зробити грошові потоки меншими. А отже, Пригожин не матиме ресурсу воювати в нашій державі.

ПВК "Вагнера" відсовують на задній план