Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, атака вагнерівців на Бахмут, мабуть, завершилася наступом на Соледар. ПВК "Вагнера" не досягли значних успіхів під Бахмутом з моменту захоплення Соледара приблизно 12 січня.

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У районі Бахмута діють російські ВДВ

Звичайні російські частини зараз беруть участь у боях у Бахмуті, щоб активізувати там російський наступ. Бойові кадри, опубліковані 20 січня, показують, що Повітряно-десантні війська Росії (ВДВ) діють навколо Бахмута, оскільки на кадрах видно російську БМД-4М – нішеву механізовану техніку, яку використовують винятково ВДВ.

Російське джерело повідомило, що 27 грудня вагнерівці та ВДВ проводили спільні операції в Бахмуті. Міноборони Росії все частіше повідомляє про те, що російські ВДВ діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, вказуючи на те, що звичайні російські сили збільшують, якщо не замінюють, найімовірніше, сили "Вагнера" в цьому районі,

– йдеться у повідомленні.

ПВК "Вагнера", особливо зеки, зазнали тяжких втрат у Бахмуті з осені 2022 року. Як повідомляється, один анонімний офіційний представник США заявив 5 січня, що сили ПВК "Вагнера" втратила понад 4 100 людей убитими та 10 000 пораненими, у тому числі понад 1000 убитими в період з кінця листопада та початок грудня під Бахмутом.

Українські офіційні особи стверджують, що російський наступ на Бахмут ще не завершився.

"ISW раніше оцінював наступ росіян на Бахмут як кульмінацію. Ми продовжуємо вважати, що наступ ПВК "Вагнера" досяг кульмінації, але тепер оцінюємо, що росіяни спрямовують звичайні підрозділи для продовження бою. Таким чином, більші зусилля Росії проти Бахмута, ймовірно, не досягли кульмінації", – стверджують аналітики.

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