Відповідну заяву глава держави зробив під час інтерв'ю. Президент переконаний, що наші воїни можуть стримати ворожу навалу і робитимуть це, поки не з'явиться можливість для контрнаступу.

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Захід повинен допомоги зброєю

Володимир Зеленський переконаний, що до контрнаступу українських військ, Захід повинен надати нам достатньо зброї для успіху наших воїнів. Президент підкреслив, що саме таким є шлях до миру, адже Росія розуміє лише мову зброї.

Звичайно, сучасна зброя прискорює настання миру. Зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія,

– підкреслив Зеленський.

Водночас глава держави відкинув питання будь-яких територіальних поступок Росії й наголосив, що такий крок зробить Україну слабшою як державу. Президент підкреслив, що тут питання не в самому компромісі, а в тому, з ким на нього треба йти, адже до кремлівського диктатора Путіна немає жодної довіри, тому й поступок не буде.