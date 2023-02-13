Про це під час пресконференції заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 Канал. За його словами, Наша країна повинна якомога швидше отримати необхідну зброю та техніку для відбиття нового наступу.

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Путін не хочу миру

Єнс Столтенберг наголосив, що Кремлівський диктатор Владімір Путін не бажає миру. Тому Україна надалі отримуватиме підтримку.

Через майже рік після вторгнення президент Путін не готується до миру. Він розпочинає нові наступи. Тому ми маємо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для перемоги,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО відзначив, що Росія продовжує тисячами кидати своїх солдатів у наступи, вони зазнають величезних втрат, але водночас чинять тиск на українські війська. За словами Столтенберга, те, чому бракує якості, Росія намагається компенсувати кількістю.