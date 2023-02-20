Таким чином на війні проти України загинули вже близько 143 680 загарбників. Однак ворог зазнає серйозних втрат і в техніці.
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Актуальна статистика втрат ворога
- танків – 3 316 одиниць ;
- бойових броньованих машин – 6 553 одиниці;
- артилерійських систем – 2 334 одиниці;
- РСЗВ – 471 одиниця;
- засобів ППО – 243 одиниці;
- літаків – 299 одиниць;
- гелікоптерів – 287 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 018 одиниць;
- крилатих ракет – 873 одиниці;
- кораблів /катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 209 одиниць ;
- спеціальної техніки – 225 одиниць.
Втрати ворога станом на 20 лютого / Картинка Генштабу ЗСУ
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Яка загалом ситуація на фронті: останні новини
- Росія посилює наступальні дії на Луганському напрямку. Водночас в Інституті вивчення війни розповіли, чи достатньо у ворога резервів, аби переломити хід бойових дій. Власне, як констатували аналітики, у Путіна немає достатньої кількості військових для того для цього.
- Окрім того, там зазначали, що Росія від 24 лютого 2022 року втратила близько 1 000 танків та ще 500 захопили ЗСУ. Цю кількість техніки можна зіставити з кількістю танків, яка потрібна для формування 16 танкових полків. Зауважимо, що Генеральний штаб озвучує цифру у три рази більшу.
- Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю західним видання говорив про те, що Україні не потрібна довготривала війна. За його словами, Збройні Сили роблять усе, аби це протистояння закінчилось в короткотривалій перспективі. І щонайголовніше – аби увінчалось воно перемогою саме нашої держави.