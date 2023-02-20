Таким чином на війні проти України загинули вже близько 143 680 загарбників. Однак ворог зазнає серйозних втрат і в техніці.

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Актуальна статистика втрат ворога

танків – 3 316 одиниць ;

бойових броньованих машин – 6 553 одиниці;

артилерійських систем – 2 334 одиниці;

РСЗВ – 471 одиниця;

засобів ППО – 243 одиниці;

літаків – 299 одиниць;

гелікоптерів – 287 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 018 одиниць;

крилатих ракет – 873 одиниці;

кораблів /катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 209 одиниць ;

спеціальної техніки – 225 одиниць.



Втрати ворога станом на 20 лютого / Картинка Генштабу ЗСУ

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Яка загалом ситуація на фронті: останні новини