У емоційному зверненні, яке поширюють російські телеграм-канали, Пригожин звинуватив командування в тому, що воно прикрило вагнерівцям постачання снарядів і через це його бійці зазнають величезних втрат. 24 Канал розібрався, чому знову "ниє" Пригожин.

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Пригожина хочуть змусити до вибачень

Пригожин вкотре бідкався, що будь-які переговори з представниками Міноборони щодо постачання боєприпасів закінчуються тим, що йому радять перепросити у "тих, хто зверху".

Перед ким вибачитись? Кого слухатися, щоб мої хлопці гинули вдвічі рідше, ніж сьогодні? Сьогодні, щодня гине вдвічі більше бійців ПВК "Вагнер" та інших підрозділів, яких ми не можемо прикрити через повний снарядний голод,

– заявив Пригожин.

Крім того, він фактично звинуватив міністра оборони Росії Сергія Шойгу в роботі на ворога, хоч і не згадав його прізвище. Втім, ватажок "Вагнера" згадав про відпочинок доньки Шойгу в Дубаї.

"Ті, хто заважають перемогти в цій війні, прямо працюють на ворога. Допомагають ворогові зламати хребет Росії! Ви снідаєте, обідаєте та вечеряєте із золотого посуду та відправляєте своїх доньок, онучок та жучок відпочивати по Дубаях, не соромлячись нічого, у той момент, коли російський солдат гине на фронті, я прошу, дайте нам боєприпаси", – заявив Пригожин.

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