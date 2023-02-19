Найманець ПВК "Вагнер", який потрапив у полон, розповів про масові втрати серед завербованих Пригожиним зеків Донбасі та розстрільні загони. Про це пише 24 Канал.

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Вагнерівець заявив, що його заманили на фронт брехнею

У мережі з'явилось відео з полоненим вагнерівцем, який назвався ім'ям Олександр Валерійович Растригін.

Окупант розповів, що до вербування відбував термін у Тольятті Самарської області за крадіжку. За його словами, керівництво "Вагнера" його обдурило, коли обіцяло "не гнати на забій".

Окупант стверджує, що проходив 21-денне навчання, після чого його одразу відправили на передову, до Червонопопівки на Луганщині. При цьому під час штурмів українських позицій російська артилерія не прикривала загони ПВК.

Пішов у Вагнер, 12-й ешелон, 1-ша рота, 3-тє відділення. Коли приїхали до нас на зону, щоб нас забирати, нам пообіцяли, що більше нас не гнатимуть на забій, три місяці навчання, місяць удома, два місяці нібито працюватимемо, за кожен місяць 100 тисяч рублів зароблятимемо. Стояти на кордоні, "шманати" машини, щоб не проїжджала контрабандна зброя та наркотики. Нас обдурили всіх,

– розповів полонений.

Також він підтвердив, що "Вагнер" зазнає великих втрат. За його словами, лише в Білогорівці нібито загинули понад 2,5 тисячі російських зеків.

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Він закликав не йти у "Вагнер", тому що вони вбивають своїх

Полонений посіпака Пригожина намагається донести до своїх співгромадян, що це російські військові вбивають мирних громадян України. Крім цього, вони вбивають своїх же побратимів.

Не йдіть сюди, пацани, не йдіть у "Вагнер", тут все обман. І те, що по телевізору по нашому показують, що тут мирних вбивають... Це наші вбивають. Тут все обман. Я просто бачив на власні очі, як вони під автоматами нас женуть. Командири, які нас ведуть, вони нас же й обнуляють,

– розповів полонений.

Про те, що у ПВК "Вагнер" діють розстрільні загони, неодноразово повідомляли й наші захисники.

