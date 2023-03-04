Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает 24 Канал. По его словам, страна-агрессор уже на пути к распаду.

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Причиной тому стали агрессивные действия российского руководства.

"Сейчас происходит фрагментация России. Владимир Путин запустил этот процесс 24 февраля 2022 года, когда отдал нелепый приказ – идти убивать наших граждан", – подчеркнул Данилов.

Чего опасается Запад

По словам секретаря СНБО, Запад опасается этого процесса, поскольку не отдает себе отчет, что процесс разрушения России уже происходит.

"На Западе думают, что могут иметь определенные контакты с теми или иными группировками на территории России и с ними о чем-то договариваться. Однако это заблуждение", – сказал Данилов.

Он отметил, что больше всего западные страны тревожит то, что у России есть огромное количество ядерного оружия, которое нужно держать под контролем.

Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Напомню, когда с 1991 по 1994 годы на Западе решили именно в Россию передать контроль над ядерным оружием, они ошиблись. И если сейчас они думают, что могут как-то контролировать ядерные факторы в России, они тоже ошибаются.

Он добавил, что сейчас западным странам нужно решать, как предотвратить распространение ядерного оружия и негативные сценарии, которые могут задеть соседние с Россией страны.

Интервью Алексея Данилова изданию Zaxid.net: смотрите полное видео

Процесс разрушения в России уже не остановить

Данилов отметил, что разрушение кремлевского режима уже необратимо.

Процесс уже идет (распада России – 24 Канал). И сил, которые могут остановить это, в мире нет. Только вопрос времени, когда в России появится человек, который скажет соответствующие слова,

– сказал секретарь СНБО.

Данилов провел параллели с Революцией Достоинства в 2013 – 2014 годах в Украине.

"Сколько "варили воду" на Майдане, говорили о переговорах. А потом вышел парень и произнес речь. Кто мог знать, что именно с Владимира Парасюка и начнется окончательная фаза тех событий", – рассказал секретарь СНБО.

Он добавил, что "такие Володи Парасюки в России уже есть". Остается вопрос времени, когда и где они начнут это движение.

Что известно о выступлении Парасюка 21 февраля 2014 года на Майдане украинцы прощались с активистами, погибшими во время противостояний с силовиками. Люди негативно отреагировали на план подписания соглашения между оппозицией и властями Украины об урегулировании "кризиса". Выступление Виталия Кличко прервал Владимир Парасюк – один из сотников Майдана. Он заявил, что если президент Виктор Янукович не уйдет в отставку до 10 утра 22 февраля, люди пойдут в вооруженное наступление. В тот же вечер Янукович отправился в Харьков, после чего бежал из Украины. Источник: "Историческая правда"

Ситуация в России: коротко