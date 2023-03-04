Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал. За його словами, країна-агресор вже на шляху до розпаду.

Читайте також Розвал неминучий: чи розпадеться Росія на шматки?

Причиною цього стали агресивні дії російського керівництва.

"Зараз відбувається фрагментація Росії. Владімір Путін запустив цей процес 24 лютого 2022 року, коли віддав безглуздий наказ – йти вбивати наших громадян", – наголосив Данілов.

Чого остерігається Захід

За словами секретаря РНБО, Захід остерігається цього процесу, оскільки не усвідомлює, що процес руйнації Росії вже відбувається.

"На Заході думають, що можуть мати певні контакти з тими чи іншими угрупованнями на території Росії і з ними про щось домовлятися. Однак це хибна думка", – сказав Данілов.

Він зазначив, що найбільше західні країни тривожить те, що у Росії є величезна кількість ядерної зброї, яку треба тримати під контролем.

Олексій Данілов Секретар Ради національної безпеки й оборони України Нагадаю, коли з 1991 по 1994 роки на Заході вирішили саме у Росію передати контроль над ядерною зброєю, вони помилилися. І якщо зараз вони думають, що можуть якось контролювати ядерні фактори у Росії, вони також помиляються.

Він додав, що зараз західним країнам потрібно вирішувати, як запобігти розповсюдженню ядерної зброї та негативним сценаріям, які можуть зачепити сусідні з Росією країни.

Інтерв'ю Олексія Данілова виданню Zaxid.net: дивіться повне відео

Процес руйнації в Росії вже не зупинити

Данілов зазначив, що руйнування кремлівського режиму вже незворотне.

Процес вже йде (розпаду Росії – 24 Канал). І сил, які можуть це зупинити, у світі немає. Лише питання часу, коли у Росії з'явиться людина, яка скаже відповідні слова,

– сказав секретар РНБО.

Данілов провів паралелі з Революцією Гідності у 2013 – 2014 роках в Україні.

"Скільки "варили воду" на Майдані, говорили про якісь переговори. А потім вийшов хлопець і виголосив промову. Хто міг знати, що насправді саме з Володимира Парасюка і почнеться остаточна фаза тих подій", – розповів секретар РНБО.

Він додав, що "такі Володі Парасюки у Росії вже є". Залишається питанням часу, коли та де вони почнуть цей рух.

Що відомо про виступ Парасюка 21 лютого 2014 року на Майдані українці прощалися з учасниками протестів, які загинули під час протистоянь із силовиками. Люди негативно відреагували на план підписання угоди між опозицією і владою України про врегулювання "кризи". Виступ Віталія Кличка перервав Володимир Парасюк – один з сотників Майдану. Він заявив, що якщо президент Віктор Янукович не піде у відставку до 10 ранку 22 лютого, люди підуть у збройний наступ. Того ж вечора Янукович вирушив до Харкова, після чого втік з України. Джерело: "Історична правда"

Ситуація у Росії: коротко