Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента Украины. По его словам, современный мир положительно смотрит на вещи.

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Как отметил советник главы ОП, это Украине пока приходится концентрироваться на негативе – то есть на "минусировании" российских оккупантов.

Мы сделаем побольше в этом направлении "минусирования". Я считаю, чем меньше будет агрессивной орды, тем лучше для мира в целом,

– сказал Подоляк.

По его мнению, россияне будут приходить в себя после войны, потеряв огромное количество молодого мужского населения.

Россияне устроили празднование геноцида украинцев

Михаил Подоляк напомнил, что россияне любят устраивать праздники, поводом для которых является горе других. В частности, 22 февраля Владимир Путин провел большой концерт на стадионе "Лужники". Советник главы ОП подчеркнул, что это мероприятие – "фантастическая фиксация празднования геноцида населения другой страны".

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Украины Они согнали людей, которые со счастливыми лицами пляшут на костях и делают это публично. Говорят: "Да, мы пришли на чужую территорию, немотивированно. Мы там жестоко убиваем гражданское население. Мы их массово насилуем. Мы похищаем детей. Мы убили их родителей. И потом празднуем, потому что мы россияне".

Советник главы ОП подчеркнул, что это и есть "страна мертвых".

"Отмечаю, что это страна, которая в таком виде просто злом. Злом, которое должно в таком виде перестать существовать", – подчеркнул Подоляк.

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Железная граница с Россией

Он отметил, что речь не идет об исчезновении России в географическом плане.

Нам с вами должно быть безразлично, если у нас будет зафиксирована чудесная железная граница с зоной демилитаризации. Неважно (будет ли существовать Россия – 24 Канал), потому что мы будем в военном альянсе, будем иметь вообще другие инструменты влияния на Россию,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Подоляк пояснил, что после судебных процессов над российской элитой жителей России будут сторониться во всем мире.

"Россияне вообще будут бояться поехать в Анталию "понежиться на пляже". Ведь их будут ненавидеть и при необходимости бить за классически российское поведение где угодно. Мы должны поставить эту нацию на место", – подчеркнул советник главы ОП.

Специальный трибунал для России

Он добавил, что российские оккупанты не просто совершают преступления против Украины, а еще и фиксируют это в прямом эфире. И это также станет предметом рассмотрения на специальном трибунале. Как рассказал Подоляк, сейчас уже есть 70 тысяч уголовных дел по конкретным эпизодам военных преступлений, в частности против гражданского населения

Над созданием специального трибунала для России сейчас работают рабочие группы, в которых участвуют представители 20 стран.

Мы придем к правильной формуле. Этот трибунал должен зафиксировать одно преступление – преступление агрессии. И оно достаточно просто фиксируется. Это Путин, выступающий на Совбезе России. Все участники Совбеза 22 февраля 2022 года четко сказали: "Да, мы будем заходить в Украину, на суверенную территорию, убивать там людей",

– отметил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента добавил, что оккупанты сами зафиксировали конкретное преступление на телевидении. И его будет очень легко доказать в рамках судебной процедуры с последствиями для Путина и всех остальных.

Путин устроил концерт на стадионе "Лужники": коротко