За сутки количество захватчиков сократилось еще на 790 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.

Потери русской армии в технике

танков – 3 350;

боевых бронированных машин – 6593;

артиллерийских систем – 2 352;

РСЗО – 471;

средств ПВО – 244;

самолетов – 299;

вертолетов – 287;

крылатых ракет – 873;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2029;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5215;

специальной техники – 228.

Актуальные потери врага по состоянию на 23 февраля / Инфографика ВСУ

Оккупанты отказываются воевать под Угледаром: какая ситуация на фронте

Из-за значительных провалов в наступлении и колоссальных потерь россияне под Угледаром отказываются воевать. В частности, личный состав добровольческого так называемого "казачьего отряда" заявил, что не будет участвовать в дальнейших боях.

Отметим, что минувшей ночью украинская авиация нанесла 11 ударов по месту сосредоточения захватчиков, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу врага. Также ракетные войска и артиллерия поразили и другие позиции противника:

Пункт управления,

2 района сосредоточения живой силы;

склад боеприпасов.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что враги заставляют украинцев на временно оккупированных территориях менять паспорта на российские. Жителям Новой Каховки, например, с 19 февраля приходят сообщения агитационного характера о работе в месте миграционной службы.

Где наступает и бьет противник

Россия сейчас сосредоточилась на ведении наступательных действий по 5 направлениям. Речь идет о:

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском;

Шахтерском.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Также было совершено 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В очередной раз в результате агрессии россиян пострадали мирные города и села страны, а также гражданские граждане. В Генштабе предупреждают, что угроза ракетных ударов со стороны неприятеля остается высокой по всей территории нашей страны.