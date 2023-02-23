За сутки количество захватчиков сократилось еще на 790 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.

Потери русской армии в технике

  • танков – 3 350;
  • боевых бронированных машин – 6593;
  • артиллерийских систем – 2 352;
  • РСЗО – 471;
  • средств ПВО – 244;
  • самолетов – 299;
  • вертолетов – 287;
  • крылатых ракет – 873;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2029;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5215;
  • специальной техники – 228.

Актуальные потери врага по состоянию на 23 февраля / Инфографика ВСУ

Оккупанты отказываются воевать под Угледаром: какая ситуация на фронте

Из-за значительных провалов в наступлении и колоссальных потерь россияне под Угледаром отказываются воевать. В частности, личный состав добровольческого так называемого "казачьего отряда" заявил, что не будет участвовать в дальнейших боях.

Отметим, что минувшей ночью украинская авиация нанесла 11 ударов по месту сосредоточения захватчиков, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу врага. Также ракетные войска и артиллерия поразили и другие позиции противника:

  • Пункт управления,
  • 2 района сосредоточения живой силы;
  • склад боеприпасов.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что враги заставляют украинцев на временно оккупированных территориях менять паспорта на российские. Жителям Новой Каховки, например, с 19 февраля приходят сообщения агитационного характера о работе в месте миграционной службы.

Где наступает и бьет противник

Россия сейчас сосредоточилась на ведении наступательных действий по 5 направлениям. Речь идет о:

  • Купянском,
  • Лиманском,
  • Бахмутском,
  • Авдеевском;
  • Шахтерском.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Также было совершено 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В очередной раз в результате агрессии россиян пострадали мирные города и села страны, а также гражданские граждане. В Генштабе предупреждают, что угроза ракетных ударов со стороны неприятеля остается высокой по всей территории нашей страны.