За добу кількість загарбників скоротилася ще на 790 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.
Втрати російської армії у техніці
- Танків – 3 350;
- бойових броньованих машин – 6 593;
- артилерійських систем – 2 352;
- РСЗВ – 471;
- засобів ППО – 244;
- літаків – 299;
- гелікоптерів – 287;
- крилатих ракет – 873;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 029;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 215;
- спеціальної техніки – 228.
Актуальні втрати ворога станом на 23 лютого / Інфографіка ЗСУ
Окупанти відмовляються воювати під Вугледаром: яка ситуація на фронті
Через значні провали у наступі та колосальні втрати росіяни під Вугледаром відмовляються воювати. Зокрема особовий склад добровольчого так званого "козачого загону" заявив, що не буде брати участі у подальших боях.
Зазначимо, що минулої ночі українська авіація завдала 11 ударів по місцю зосередження загарбників, а також один удар по зенітно-ракетному комплексу ворога. Також ракетні війська та артилерія уразили й інші позиції противника:
- Пункт управління,
- 2 райони зосередження живої сили;
- склад боєприпасів.
До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що вороги примушують українців на тимчасово окупованих територіях змінювати паспорти на російські. Жителям Нової Каховки, наприклад, з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місці міграційної служби.