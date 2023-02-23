За добу кількість загарбників скоротилася ще на 790 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

Втрати російської армії у техніці

Танків – 3 350;

бойових броньованих машин – 6 593;

артилерійських систем – 2 352;

РСЗВ – 471;

засобів ППО – 244;

літаків – 299;

гелікоптерів – 287;

крилатих ракет – 873;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 029;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 215;

спеціальної техніки – 228.



Актуальні втрати ворога станом на 23 лютого / Інфографіка ЗСУ

Окупанти відмовляються воювати під Вугледаром: яка ситуація на фронті

Через значні провали у наступі та колосальні втрати росіяни під Вугледаром відмовляються воювати. Зокрема особовий склад добровольчого так званого "козачого загону" заявив, що не буде брати участі у подальших боях.

Зазначимо, що минулої ночі українська авіація завдала 11 ударів по місцю зосередження загарбників, а також один удар по зенітно-ракетному комплексу ворога. Також ракетні війська та артилерія уразили й інші позиції противника:

Пункт управління,

2 райони зосередження живої сили;

склад боєприпасів.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що вороги примушують українців на тимчасово окупованих територіях змінювати паспорти на російські. Жителям Нової Каховки, наприклад, з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місці міграційної служби.