Безусловно, это обычная клоунада. Об этом 24 Канала сказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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"Холодно, бензин закончился, и деньги тоже. Все по регламенту: два часа отстояли, деньги получили и пошли домой. Все. Чего мы ожидали?", – сказал Клочок.

Стоит вспомнить сцену, где девочка, которая будто бы из Мариуполя, выражает благодарность "дяде Юре", однако забывает, что делать дальше. Кроме того, "Росцирк" закупил бронежилеты и шлемы, чтобы давать гастроли на оккупированных территориях.

Путин не контролирует ситуацию

Как отмечает Клочок, все идет по путинскому плану. Вопрос лишь в том, как он будет долгим. Подобный митинг на стадионе "Лужники" уже проводился в марте 2022 года, когда план "захватить Киев за три дня" провалился. Кремль начал поднимать патриотизм, и в определенной степени удалось добиться результата.

Мне кажется, что план Путина существенно скорректирован, ведь начал давать сбой. Он корректируется постоянно, а значит, диктатор во внешнем контексте ситуацию уже не контролирует. Если говорить о внутреннем, Путин еще может загнать 50 – 100 тысяч россиян, которые будут хлопать в ладоши и восхищаться не только "дядей Юрой", но и "дядей Вовой",

– убежден Клочок.

Российские патриоты, ожидавшие скорого завершения "специальной военной операции", очень недовольны выступлением Путина. Дело в том, что диктатор почему-то не объявил всеобщую мобилизацию, хотя этот сценарий все еще нельзя исключать. Они хотели услышать более радикальную риторику от Путина.

По мнению Клочко, действо в "Лужниках" – это некая ретроспектива выступления Адольфа Гитлера на Нюрнбергском стадионе в 1933 году, когда проводились последние выборы в "Рейхстаг". Тогда Гитлер мощно заявлял о своей позиции, но сегодня Путин не тот, каким был еще год назад.

Я далек от мысли, что им совсем плевать. Но они демонстративно показывают недовольство политикой Путина. Конечно, безумных типа актера Машкова, достаточно. Большая оппозиционерка Собчак назвала его "актерищем". Я так и не понял, в чем он "актереще". Наверное в том же, в чем и она "оппозиционерище". Это просто "позорище", – подчеркнул политический эксперт.

Противно читать то, добавляет Клочок, как они облизывают Путина. Но таких людей становится все меньше и сейчас они боятся за собственную шкуру.

Политический эксперт отметил, что 21 февраля на Федеральном собрании был очень показательный момент. Все, кто был рядом с диктатором, ждали гарантий сохранения у власти. "А они не услышали этих гарантий. Поэтому эта конструкция может посыпаться", – подытожил Валерий Клочок.

Выступление диктатора перед Федеральным собранием: коротко