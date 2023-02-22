Безумовно, це звичайна клоунада. Про це 24 Каналу сказав політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

До теми Кашляв і цитував Третій рейх: головні тези виступу Путіна перед федеральними зборами

"Холодно, бензин закінчився, і гроші також. Усе за регламентом: дві години відстояли, гроші отримали й пішли додому. Все. Чого ми очікували?", – сказав Клочок.

Варто згадати сцену, де дівчинка, яка буцім-то з Маріуполя, висловлює вдячність "дядє Юрє", проте забуває, що робити далі. Крім того, "Росцирк" закупив бронежилети й шоломи, щоб давати гастролі на окупованих територіях.

Путін не контролює ситуацію

Як зауважує Клочок, усе йде за путінським планом. Питання лише в тому, наскільки він буде тривалим. Подібний мітинг на стадіоні "Лужники" вже проводили у березні 2022 року, коли план "захопити Київ за три дні" провалився. Кремль почав підіймати патріотизм, і певною мірою вдалося досягти результату.

Мені здається, що план Путіна суттєво відкорегований, адже почав давати збій. Він корегується постійно, а це означає, що диктатор у зовнішньому контексті ситуацію вже не контролює. Якщо говорити про внутрішній, Путін ще може загнати 50 – 100 тисяч росіян, які плескатимуть у долоні й захоплюватимуться не лише "дядьою Юрою", а й "дядьою Вовою",

– переконаний Клочок.

Російські патріоти, які чекали швидкого завершення "спеціальної військової операції" дуже невдоволені виступом Путіна. Річ у тім, що диктатор чомусь не оголосив загальну мобілізацію, хоча цей сценарій все ще не можна відкидати. Вони хотіли чути більш радикальну риторику від Путіна.

На думку Клочка, дійство у "Лужниках" – це така собі ретроспектива виступу Адольфа Гітлера на Нюрнберзькому стадіоні у 1933 році, коли проводилися останні вибори до "Рейхстагу". Тоді Гітлер потужно заявляв про свою позицію, натомість сьогодні Путін не той, яким був ще рік тому.

Я далекий від думки, що їм зовсім начхати. Але вони більш демонстративно показують невдоволення політикою Путіна. Звісно, божевільних на кшталт актора Машкова, достатньо. Велика опозиціонерка Собчак написала "актьоріще". Я так і не зрозумів, в чому він "актьоріщє". Напевно в тому ж, в чому і вона "опозиціонеріщє". Це просто "позоріщє", – наголосив політичний експерт.

Бридко читати те, додає Клочок, як вони облизують Путіна. Але таких людей стає все менше, і зараз вони бояться за власну шкуру.

Політичний експерт відзначив, що 21 лютого на Федеральних зборах був дуже показовий момент. Усі, хто були поруч з диктатором, чекали гарантій збереження у владі. "А вони не почули цих гарантій. Тому ця конструкція може посипатися", – підсумував Валерій Клочок.

Виступ диктатора перед Федеральними зборами: коротко