Безумовно, це звичайна клоунада. Про це 24 Каналу сказав політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
До теми Кашляв і цитував Третій рейх: головні тези виступу Путіна перед федеральними зборами
"Холодно, бензин закінчився, і гроші також. Усе за регламентом: дві години відстояли, гроші отримали й пішли додому. Все. Чого ми очікували?", – сказав Клочок.
Варто згадати сцену, де дівчинка, яка буцім-то з Маріуполя, висловлює вдячність "дядє Юрє", проте забуває, що робити далі. Крім того, "Росцирк" закупив бронежилети й шоломи, щоб давати гастролі на окупованих територіях.
Путін не контролює ситуацію
Як зауважує Клочок, усе йде за путінським планом. Питання лише в тому, наскільки він буде тривалим. Подібний мітинг на стадіоні "Лужники" вже проводили у березні 2022 року, коли план "захопити Київ за три дні" провалився. Кремль почав підіймати патріотизм, і певною мірою вдалося досягти результату.
Мені здається, що план Путіна суттєво відкорегований, адже почав давати збій. Він корегується постійно, а це означає, що диктатор у зовнішньому контексті ситуацію вже не контролює. Якщо говорити про внутрішній, Путін ще може загнати 50 – 100 тисяч росіян, які плескатимуть у долоні й захоплюватимуться не лише "дядьою Юрою", а й "дядьою Вовою",
– переконаний Клочок.
Російські патріоти, які чекали швидкого завершення "спеціальної військової операції" дуже невдоволені виступом Путіна. Річ у тім, що диктатор чомусь не оголосив загальну мобілізацію, хоча цей сценарій все ще не можна відкидати. Вони хотіли чути більш радикальну риторику від Путіна.
На думку Клочка, дійство у "Лужниках" – це така собі ретроспектива виступу Адольфа Гітлера на Нюрнберзькому стадіоні у 1933 році, коли проводилися останні вибори до "Рейхстагу". Тоді Гітлер потужно заявляв про свою позицію, натомість сьогодні Путін не той, яким був ще рік тому.
Я далекий від думки, що їм зовсім начхати. Але вони більш демонстративно показують невдоволення політикою Путіна. Звісно, божевільних на кшталт актора Машкова, достатньо. Велика опозиціонерка Собчак написала "актьоріще". Я так і не зрозумів, в чому він "актьоріщє". Напевно в тому ж, в чому і вона "опозиціонеріщє". Це просто "позоріщє", – наголосив політичний експерт.
Бридко читати те, додає Клочок, як вони облизують Путіна. Але таких людей стає все менше, і зараз вони бояться за власну шкуру.
Політичний експерт відзначив, що 21 лютого на Федеральних зборах був дуже показовий момент. Усі, хто були поруч з диктатором, чекали гарантій збереження у владі. "А вони не почули цих гарантій. Тому ця конструкція може посипатися", – підсумував Валерій Клочок.
Виступ диктатора перед Федеральними зборами: коротко
- 21 лютого Владімір Путін упродовж кількох годин розважав присутніх на федеральних зборах. Це щорічний захід, на якому російський президент звітує про досягнення за рік, що минув. Зауважимо, що спочатку звернення було заплановане на 27 грудня 2022 року. Але провали на фронті й успішний контрнаступ ЗСУ дещо зіпсував плани божевільного диктатора.
- Традиційно, під час виступу Путін виправдовував війну та брехав про процвітання Росії. Присутні дрімали та мляво плескали.
- Ключові тези з виступу кремлівського диктатора – читайте у матеріалі.