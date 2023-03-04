Комендантский час объявил коллаборант и приспешник россиян Сергей Аксенов. В комментарии 24 Каналу наши источники в спецслужбах отметили, что есть по меньшей мере 3 варианта того, что задумали оккупанты.

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Какие меры вводят оккупационные власти

После совещаний с Путиным оккупационная администрация украинского полуострова решила объявить о введении ряда мер "для защиты от террористических атак". В частности, речь идет об:

усилении охраны порядка и разных объектов;

ограничении движения транспортных средств на въезд и выезд из Крыма;

введении комендантского часа;

введении скорректированных графиков централизованной подачи воды;

контроле за распределением и продажей пищевых продуктов и предметов первой необходимости;

ограничении продажи алкоголя.

Сергей Аксенов, как обычно, начал утверждать, что "паники нет", однако просит жителей временно оккупированного полуострова "сохранять спокойствие и бдительность" и сообщать российским силовикам информацию о подозрительных лицах или автомобилях.

О чем это может свидетельствовать

Источники 24 Канала в спецслужбах считают, что россияне могут бояться украинских ДРГ, но не располагают информацией о реальной ситуации. Или захватчики сами задумали серию терактов.

Это может свидетельствовать, что оккупационные власти боятся украинских ДРГ, но не владеют информацией об их реальном наличии или возможном местонахождении. Второй вариант – усиление мер по мобилизации в вооруженные силы России населения АР Крым. Третий (наихудший): Россия готовит серию терактов по типу "мешков с сахаром" для обвинения в этом Украины, и таким образом хочет минимизировать количество возможных свидетелей,

– так комментируют введение комендантского часа украинские спецслужбы.