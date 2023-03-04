Комендантську годину оголосив колаборант та посіпака росіян Сєргєй Аксьонов. У коментарі 24 Каналу наші джерела в спецслужбах відзначили, що є щонайменше 3 варіанти того, що задумали окупанти.

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Які заходи вводить окупаційна влада

Після нарад з Путіним окупаційна адміністрація українського півострова вирішила оголосити про введення низки заходів "для захисту від терористичних атак". Зокрема йдеться про:

посилення охорони порядку та різних об'єктів;

обмеження руху транспортних засобів на в'їзд та виїзд із Криму;

введення комендантської години;

запровадження скоригованих графіків централізованої подачі води;

контроль за розподілом та продажем харчових продуктів та предметів першої необхідності;

обмеження продажу алкоголю.

Сєргєй Аксьонов, як звично, почав стверджувати, що "панікі нєт", однак просить мешканців тимчасово окупованого півострова "зберігати спокій та пильність" і повідомляти російським силовикам інформацію про підозрілих осіб чи автомобілі.

Про що це може свідчити

Джерела 24 Каналу у спецслужбах вважають, що росіяни можуть боятися українських ДРГ, але не мають інформації про реальну ситуацію. Або ж загарбники самі задумали серію терактів.

Це може свідчити про те, що окупаційна влада боїться українських ДРГ, але не володіє інформацією про їх реальну наявність чи можливе місце перебування. Другий варіант – посилення заходів із мобілізації до збройних сил Росії населення АР Крим. Третій (найгірший): Росія готує серію терактів по типу "мішків із цукром" для звинувачення у цьому України і таким чином хоче мінімізувати кількість можливих свідків,

– так коментують введення комендантської години українські спецслужби.