Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, серйозна поразка російських військових на фронті спричинить падіння путінського режиму.

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Лунають тези про те, що одним з найважливіших для російського диктатора є питання Криму.

Масштабна воєнна поразка окупантів

Однак, на думку політолога, насправді масштабна воєнна поразка Росії станеться раніше.

Російській армії достатньо буде відступити до лінії розмежування, яка була станом на 24 лютого 2022 року. Тобто віддати коридор до Криму і все захоплене за час повномасштабної війни,

– зазначив Ейдман.

Політолог переконаний, що відхід окупантів з захоплених за рік територій у Росії сприймуть як повний розгром та катастрофу.

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Путін може втратити свою владу

Ейдман зазначив, що Кремль багато що поставив на війну в Україні. Владімір Путін у вересні 2022 року урочисто оголосив про "приєднання" 4 українських областей до Росії. Також про "нові території" багато розповідали російські пропагандисти.

І населення, і російські еліти сприймуть вихід з окупованих після 24 лютого 2022 року територій саме як катастрофу,

– зазначив політолог.

Він додав, що після цього можуть початися сутички між самими російськими військовими. Також така ганебна поразка спричинить розкол еліт у Росії, а Владімір Путін втратить свою владу.

Україна забере Крим мирним шляхом

Через внутрішні проблеми Росії вже буде не до війни проти України.

"А Крим Україна зможе забрати цілком спокійно та мирним шляхом", – сказав Ейдман.

Адже, на думку політолога, на той час з боку Росії півострів вже не буде кому обороняти.

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