Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. Он сообщил, что украинские силы обороны отражают атаки врага.

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7 января министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская армия захватила несколько сел недалеко от Бахмута. Украинская разведка эту информацию опровергла.

От чего зависит оборона Бахмута

По словам Селезнева, будущая судьба Бахмута зависит от трассы, соединяющей город с украинской землей.

Как только путинская армия сможет взять город хотя бы под плотный огневой контроль, нужно будет принимать решение о ведении маневренной обороны. Значит отходить на новые рубежи и позиции и покидать этот город,

– добавил военный.

Однако если этого не удастся, то и дальше украинская армия будет стоять на своих позициях и уничтожать врага на том направлении. Селезнев отметил, что бои в городской застройке всегда тяжелые и часто большие потери наносят именно штурмовым бригадам по сравнению с защитниками территорий.

Кто воюет на Бахмутском направлении

Военный сообщил, что отряды, которые штурмуют Бахмут, сейчас значительно отличаются от вагнеровцев. Сейчас в этом направлении работают российские профессионалы, вероятно, десантники. По словам бойцов, защищающих Бахмут, ситуация усугубилась, ведь теперь действия российской армии более слаженные, захватчики имеют лучшее обеспечение и подготовку.

Я думаю, что ближайшие двое суток, возможно, трое будет определяться судьба украинского Бахмута,

– добавил военный.

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При каких условиях ВСУ могут отойти

Селезнев подчеркнул, что война – это не о квадратных километрах, а о человеческих судьбах. Если ситуация будет критичной, то украинские военные вынуждены будут отойти.

Важнее для ВСУ сохранить личный состав, провести перегруппировку, подготовиться и провести контрнаступательную операцию, вроде харьковской, считает полковник. Хотя освобождение любого города, гораздо более сложная операция, чем его оборона.

С возможной потерей Бахмута, мы теряем часть украинской территории, но сказать, что эта потеря приведет к критическому разрушению всего восточного фланга российско-украинского фронта, я бы не рискнул,

– подчеркнул военный.

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