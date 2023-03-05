Очевидно, що Крим і Севастополь неможливо звільнити перш ніж не відбудеться деокупація Півдня Запорізької області. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Він зазначив, що для реалізації цього зараз працюють сили нашого стратегічного резерву.

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Буде потрібна чимала робота

Військовий експерт наголосив, що наразі відбувається підготовка до активного контрнаступу українських сил оборони зокрема на південному напрямку.

Українські сили працюють над бойовим вишколом і над посиленням відповідних ресурсних можливостей, щоб той контрнаступ, який буде тривати 3 – 4 тижні, був всебічно забезпечений в рамках військової логістики – і пальним, і боєприпасами, і іншими важливими складовими,

– підкреслив Селезньов.

За його словами, наскільки цей наступ буде вдалим і ефективним, наскільки швидко буде зламаний спротив російської армії, настільки швидко ми повернемося до Криму і до Севастополя.

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Я згадую вислів очільника ГУР генерала Буданова, який є абсолютно переконаний в тому, що до кінця літа Крим і Севастополь будуть звільнені від російських окупантів. Тому сподіваюсь, що оксамитовий сезон цього року будемо зустрічати на звільненому від ворога півострові,

– впевнений військовий експерт.

Він додав, що певний проміжок часу буде потрібен для фільтраційних дій – пошуку та ліквідації шпигунів, колаборантів, яких потрібно буде відправити під суд. Адже Україна – держава демократична і буде дотримуватись відповідних норм.

"А щодо розмінування, відновлення звичного мирного життя – робота потрібна буде чимала", – вважає Владислав Селезньов.

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