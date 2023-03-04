Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В частности, в американском Институте изучения войны отметили, что украинская армия может осуществить контрнаступление весной 2023 года.

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По мнению американских аналитиков, Украина может перейти в атаку в Запорожской области. Однако, по словам Коваленко, далеко не всё зависит от планов Киева.

Что может повлиять на контрнаступление ВСУ

Нельзя исключать варианта, что определенные факторы могут изменить планы ВСУ по контрнаступлению.

Есть множество факторов, которые могут повлиять именно на контрнаступательные действия. В первую очередь это связано не с какими-либо социальными моментами, а, например, с погодными условиями,

– отметил военный обозреватель.

Коваленко подчеркнул, что Украина стабильно и системно получает военную помощь от Запада.

"Создание новых подразделений с новыми типами техники происходит своевременно и по плану", – сказал военный обозреватель.

Александр Коваленко предположил, может ли что-то сорвать контрнаступление ВСУ: смотрите видео

Украине выгодно, чтобы россияне атаковали первыми

Однако, по словам Коваленко, что-нибудь может пойти не так. Например, российские оккупанты могут пойти в наступление первыми.

Хотя мы к этому готовы, и нам это даже немного выгодно. Когда вражеские подразделения выстроены в наступлении в боевом порядке, их уничтожать будет гораздо легче, чем когда то же количество оккупантов будет находиться в глухой обороне,

– отметил военный обозреватель.

Он добавил, что в действительности в зоне боевых действий все происходит очень непредсказуемо.

Оккупанты могут сбежать с определенных территорий

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" предположил, что возможны случаи, когда из некоторых локаций российские оккупанты могут уйти сами, не дождавшись контрнаступления ВСУ.

Когда россияне бегут из определенной локации, они делают это по принуждению, потому что постоянно находятся под давлением ВСУ. По ним постоянно работает наша артиллерия, там действуют наши ДРГ. Оккупанты вынуждены покидать свои позиции,

– рассказал Коваленко.

Военный обозреватель добавил, что, например, российские захватчики могут совершить очередной "жест доброй воли" на левобережье Херсонской области.

ВСУ готовятся к контрнаступлению: коротко