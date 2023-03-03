Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью USA Today.

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Буданов заявил, что у России заканчиваются "инструменты войны"

Заявление генерал-майора Кирилла Буданова прозвучало на фоне неопределенности возможностей России продолжать агрессивную войну. К годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля ожидалось новое мощное наступление российской армии, однако оно фактически не произошло, пишет издание.

"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны", – подчеркнул Буданов.

Также, во время интервью Буданов предположил, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны".

Боевые действия близятся к концу

Ранее Буданов рассказывал, что с "середины и до конца весны будут решающие бои". Глава ГУР утвердительно ответил на вопрос, будет ли в этих боях решаться судьба войны. "Это переломный момент", – добавил глава ГУР МО.

Он также провел аналогию с футбольным матчем, заявив, что в противостоянии между Украиной и Россией "счет 1:1, а минута 70-я".

"Это субъективное видение", – подчеркнул Буданов.

Также Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные Силы Украины весной 2023 года планируют серьезное наступление. По данным главы разведки, оно предусматривает освобождение украинской территории.

Важно! Украинские военные провели штабные учения на базе США в Германии, в рамках которых проработали будущее контрнаступление ВСУ на фронте. Эти учения прошли с участием "наиболее высокопоставленных генералов президента Байдена, ответственных за усилия США по оказанию помощи Украине".