Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, на определенных участках фронта возможно совсем незначительное продвижение врага.

Читайте также Убиты и ранены более 200 тысяч военных: в НАТО назвали шокирующие потери России

Каковы силы врага на Донбассе

Гетьман отметил, что возле Кременной сосредоточена большая группировка российской армии – до 120 тысяч человек, 2 тысячи единиц тяжелой техники и до 700 стволов артиллерии.

Такое же большое количество оккупантов, по его словам, находится возле Угледара. В то же время под Бахмутом боевые действия совершает несколько меньшая российская группировка.

Пробиться в Изюм, Лиман и Славянск они пока не могут. Мы там держим оборону,

– сказал военный аналитик.

Он предполагает, что, возможно, враг еще не бросил туда весь резерв и наблюдает за происходящим у Бахмута, чтобы потом усилить какие-то наступательные действия в районе Кременной или Угледара.

Гетьман прокомментировал ситуацию на фронте и предположил, когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению: смотрите видео

Когда ВСУ могут пойти в контрнаступление

Майор запаса ВСУ отметил, что мы были готовы к подобным действиям, наш Генштаб и военное руководство предупреждали, что на определенных участках фронта возможно незначительное продвижение противника.

Но это не нужно воспринимать как поражение, это нужно воспринимать как тактическую оборону, изматывание врага,

– заявил Гетьман.

Это, подчеркнул он, делается для того, чтобы обескровливать силы оккупантов. Когда же мы получим западную технику, то через месяц – два, то есть в апреле или скорее в мае, будем готовы к контрнаступательным действиям.

Какая сейчас ситуация на фронте: главное