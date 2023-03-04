Об этом сообщает минобороны Великобритании. Ведомство также сообщило о разрушении мостов Вооруженными силами Украины.
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Украина отправила в Бахмут элитные подразделения
Отмечают, что регулярные войска России и силы группы "Вагнера" на 4 марта совершили дальнейшее продвижение к северным окрестностям города. Эта часть Бахмута удерживается Украиной, но уязвима к атакам России с трех сторон.
По данным британской разведки, Украина усиливает этот участок фронта элитными подразделениями.
За последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, включая жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным путем поставки из Бахмута в город Часов Яр,
– говорится в сообщении.
В британской разведке констатируют, что удерживаемые Украиной маршруты поставок Бахмута становятся все более ограниченными.
К слову, в ISW предположили, что ВСУ готовятся отойти из Бахмута. Разрушение критически важных мостов может указывать на то, что украинские войска пытаются помешать движению России на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода оккупантов из Бахмута на Запад.
Что известно о возможном отступлении ВСУ из Бахмута
- Ситуация в Бахмуте сверхсложная, город пытаются окружить "вагнеровцы", не исключено, что украинские войска будут отведены, если командование примет соответствующее решение.
- Однако пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что сейчас украинское командование не принимало решение о выходе сил обороны из города. Возможности удержать Бахмут еще есть.
- 3 марта стало известно, что из Бахмута выводят тактическую группу аэроразведки "Птицы Мадяра". Подразделение обороняло город-крепость на протяжении более 100 дней.
- Командующий ССО Виктор Хоренко посетил Бахмут: все подразделения ССО Украины четко выполняют поставленные задачи. Защитники в сложных условиях продолжают оборону города.