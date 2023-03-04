Об этом сообщает минобороны Великобритании. Ведомство также сообщило о разрушении мостов Вооруженными силами Украины.

Смотрите также Россия пытается оцепить Бахмут и атаковала ВСУ в Авдеевке: карта боевых действий за 4 марта

Украина отправила в Бахмут элитные подразделения

Отмечают, что регулярные войска России и силы группы "Вагнера" на 4 марта совершили дальнейшее продвижение к северным окрестностям города. Эта часть Бахмута удерживается Украиной, но уязвима к атакам России с трех сторон.

По данным британской разведки, Украина усиливает этот участок фронта элитными подразделениями.

За последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, включая жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным путем поставки из Бахмута в город Часов Яр,

– говорится в сообщении.

В британской разведке констатируют, что удерживаемые Украиной маршруты поставок Бахмута становятся все более ограниченными.

К слову, в ISW предположили, что ВСУ готовятся отойти из Бахмута. Разрушение критически важных мостов может указывать на то, что украинские войска пытаются помешать движению России на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода оккупантов из Бахмута на Запад.

Что известно о возможном отступлении ВСУ из Бахмута