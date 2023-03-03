Об этом в своем телеграмм-канале 2 марта рассказал командир группы Роберт Бровди.

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2 марта посреди ночи подразделение "Птицы Мадяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута к новому месту боевых действий. Каковы причины перевода из Бахмута, когда мы провели здесь 110 дней дежурств? Я, прежде всего – военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Бахмута,

– сказал Роберт Бровди.

Он добавил, что и дальше продолжит собирать средства для приобретения необходимого для аэроразведки оборудования, закупаемого благодаря финансовой поддержке неравнодушных украинцев.

Генштаб ВСУ и оперативное командование "Восход" пока не комментировали информацию об отзыве подразделения воздушной разведки из Бахмута.

Важно! Ситуация в Бахмуте сверхсложная, город пытаются окружить "вагнеровцы", не исключено, что украинские войска будут отведены, если командование примет соответствующее решение. Однако пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что сейчас украинское командование не принимало решение о выходе Сил обороны из города. Возможности удержать Бахмут еще есть.

Актуально о ситуации у Бахмута

28 февраля командир подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди рассказал, что российские войска пытаются оцепить город.

В отчете Института изучения войны за 2 марта говорится, что оккупанты несколько уменьшили усилия по окружению Бахмута с Юго-Запада, а также с Северо-Востока. В то же время пытаются оказывать давление на украинские войска, чтобы они тактически отступили через трассу Т0504.

Генштаб в утренней сводке отчитался, что захватчики продолжают штурмовать Бахмутское направление. Защитникам удалось отразить атаки в районах Орехово – Васильевки, Дубово – Васильевки, Григоровки, Богдановки, а также Бахмута.

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