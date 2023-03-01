Однако, если командование видит, что угроза личному составу украинских войск и оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, то войска отводят. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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Каждая ситуация оценивается отдельно
По словам Череватого, необходимость подобного решения командование оценивает в каждой конкретной ситуации в отдельности. И если отвод войск необходим, то происходит он организованно и без паники.
Только командование видит, насколько такая необходимость в этой ситуации. А затем на заседании Штаба принимается решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет,
– сказал спикер.
Бахмут имеет большое значение для противника
Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что Бахмут имеет большое значение для противника, а потому он, не считая потери, пытается изо всех сил продвинуться вперед. Эксперт подчеркнул, что сегодня бои ведутся прямо в Бахмуте, а враг давит живой силой.
Так, оккупанты волнами направляют свой основной ресурс, который позволяет ему наносить определенные удары. При этом у россиян объективно преимущество в живой силе и не всегда физически можно сдержать их атакующие волны.
Надеюсь, что наше военное руководство лучше видит ситуацию и привлечет необходимые меры, чтобы в случае необходимости вовремя отойти из Бахмута, избежав оцепления и не допустив разгрома наших группировок там. Я думаю, такая работа ведется и вместе с тем мы стараемся удержать наши позиции там, где это возможно и целесообразно прежде всего.
– подчеркнул Грабский.
Город является эпицентром боевых действий
- По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ситуация в Бахмуте остается напряженной. На Востоке русские войска не оставляют надежд выйти на границы Донецкой области.
- Эпицентром боевых действий Бахмут является уже несколько месяцев. При этом оккупанты направили туда свои ключевые усилия.
- При этом в районе Бахмута собираются профессиональные и многочисленные подразделения ЧВК "Вагнера", а количество личного состава захватчиков превышает численность украинских защитников.
- Оккупанты беспощадно равняют Бахмут с землей, а в своих пропагандистских СМИ рассказывают о взятии города. Но украинские военные продолжают держать город. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
- При этом потери врага колоссальны. По словам Анны Маляр, военные ВСУ уничтожают до 80% подразделений вагнеровцев.