Анна Маляр отметила, что российские захватчики преследуют цель выйти на границы Донецкой области. Соответствующее заявление заместитель министра обороны сделала в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Эпицентр боевых действий – это Бахмут. Мы наблюдаем это уже несколько месяцев. Враг направил туда свои ключевые усилия. У них есть цель выйти на границы Донецкой области. Ситуация – сложная,

– заявила Маляр.

Она рассказала, что оккупанты активизировались с начала января. В районе Бахмута собираются профессиональные и многочисленные подразделения Вагнера. Продолжаются ожесточенные бои. Враг – сильный и по численности. Однако потери врага – колоссальны. Герои ВСУ уничтожают до 80% подразделений вагнеровцев.

Потери врага растут

Украинские пограничники в феврале уничтожили штурмовую группу противника в районе Бахмута. Наши герои наносили удар по противнику из пулеметов, гранатометов и минометов. Уничтожить врага удалось благодаря аэроразведке.

В целом по состоянию на 28 февраля к Кобзону на концерт отправились уже 149 240 захватчиков.