Собственно, в официальном сообщении ГПСУ говорится, что 9 россиян нашим защитникам удалось "задвохсотить", а еще 5 – отправить в ряды "300-х". Заметим, что в целом с начала широкомасштабной войны ВСУ уничтожили 148 130 оккупантов.

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Работала штурмовая группа ГПСУ

Следует сказать, что каждый день путинские воины обстреливают позиции нашей армии и объекты гражданской инфраструктуры на Бахмутском направлении фронта. В то же время, эта операция по уничтожению пограничниками штурмовой группы "второй армии мира" свидетельствует, что наши Вооруженные Силы – лучшие.

За сутки оккупанты обстреливали из артиллерии и танков наши опорные пункты.

Пограничники наносили удар по противнику из пулеметов, гранатометов и минометов. В результате одну из штурмовых групп бойцы Госпогранслужбы ликвидировали в ближнем бою,

– написали в пресс-службе.

Кроме того, там констатировали, что это удалось сделать при поддержке аэроразведки.

Путин пачками теряет своих солдат

На сайте Министерства обороны Великобритании 26 февраля появилось сообщение, в котором говорится, что украинская армия разбила вражескую бригаду под Угледаром на Донетчине. В частности, там говорится, что эта, – вероятно, 155-я бригада морской пехоты – является "элитным" батальоном России.

Также аналитики The Wall Street Journal констатировали, что президент государства-террориста Владимир Путин четко отдает себе отчет в неудачах на поле боя своих воинов. По словам экспертов, диктатор сейчас очень напуган, использует любую возможность, чтобы добиться хоть какого-то успеха, однако благодаря ВСУ ему этого не удается сделать.

Собственно, о каких победах может идти речь, когда Россия непрерывно теряет свой личный состав и технику. Кстати, не так давно стало известно, что второй за эту неделю штурмовик Су-25 противника – просто разбился.

В заключение к этой теме вспомним, что на днях была годовщина с начала полномасштабного вторжения. Потери оккупантов с 24 февраля 2022 года – впечатляют.



Потери врага за год широкомасштабной войны / Картинка 24 Канала