Информация о том, что в России разбился очередной штурмовик Су-25, сообщают российские телеграмм-каналы, пишет 24 Канал. По предварительным данным, у самолета загорелся двигатель.

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У самолета вспыхнул двигатель

Пилот якобы катапультировался и остался жив. Министерство обороны России пока не комментировало вероятную катастрофу из Су-25.

Также не уточняется, на каком конкретно направлении произошло падение самолета.

Россия ранее подтвердила падение Су-25

Перед полномасштабным вторжением у России было около 193 дозвуковых штурмовиков Су-25. Один из них самоуничтожился в четверг, 23 февраля.

В Валуйском городском округе Белгородской области произошла авария Су-25, о чем сообщили в России.

Согласно информации, обнародованной министерством обороны России, самолет потерпел крушение при возвращении на аэродром после выполнения боевой задачи.

Инцидент якобы произошел в безлюдной местности и пилот погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность самолета.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что причиной падение российского штурмовика Су-25 могла стать небрежность и непрофессионализм пилота. По его словам, это свидетельствует о том, что в России могут оканчиваться профессиональные пилоты.

Чем важны штурмовики Су-25