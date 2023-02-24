Причиной падение российского штурмовика Су-25 могла стать небрежность и непрофессионализм пилота. Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Что могло быть причиной падения Су-25 оккупантов
Небо ошибок не прощает, это касается всех,
– заметил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.
По его словам, это говорит о том, что в России могут заканчиваться профессиональные пилоты. Так, недавно была еще одна авиакатастрофа, связанная с Су-25 российских захватчиков. Все чаще видим, что погибшие пилоты достаточно молоды.
"Возможно неопытность пилота (стала причиной аварии – 24 Канал) или что-то не так сделали с самолетом во время обслуживания", – подытожил Игнат.
Почему российские ракеты падают на их территории
Накануне во время массированного обстрела оккупантами Харьковщины С-300 многие из этих ракет просто попадали на российской территории. Вероятно, это может быть связано с халатностью россиян или несоблюдением условий хранения ракет.
Дело в том, что ракеты С-300 достаточно старые и имеют срок годности. К примеру, наше государство перед использованием этих ракет испытывает их на полигоне, чтобы знать, точно ли они работают. В то же время российские захватчики вряд ли проверяют ракеты.
Игнат предположил, что может быть причиной падения российского Су-25 и ракет: смотрите видео
"Очевидно россияне берут (ракеты С-300 – 24 Канал) со склада и пускают. Возможно, эти ракеты в таком техническом состоянии не долетают. Возможно сработали самоликвидаторы, ошибка во время запуска. Могут быть разные варианты", – предположил представитель Воздушных сил ВСУ.
Потери России за год полномасштабного вторжения
За ровно год от начала полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли в Украине 146 820 человек личного состава, из них – 970 человек за прошедшие сутки. Кроме того, враг понес колоссальные потери в технике, а именно:
- танков – 3 363 (+13);
- боевых бронированных машин – 6 600 (+7);
- артиллерийских систем – 2 363 (+11);
- РСЗО – 474 (+3);
- средств ПВО – 247 (+3);
- самолетов – 299;
- вертолетов – 287;
- крылатых ракет – 873;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 033 (+4);
- кораблей / катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 224 (+9);
- специальной техники – 229 (+1).