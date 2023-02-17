Инцидент произошел в обед 17 февраля. Об этом пишут российские СМИ.
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Подробности инцидента
Взрывы местные жители услышали около 13:00. Впоследствии телеграмма-каналы опубликовали фото белой полосы в небе над Брянском, которая наблюдается обычно после работы ПВО.
Пропагандистские медиа сообщают, что предварительная атака на этот аэропорт произошла 10 февраля около 9:30. Тогда росСМИ отчитались о "несколько сбитых дронов", которые летели на малой высоте, однако не указали их точное количество.
Российские пропагандистские каналы начали сразу восхвалять российскую ПВО, что она "своевременно" сбила над городом враждебные цели. Однако от украинской границы до Брянского аэропорта около 115 км. Так что до скорости реакции российской "мощной ПВО" остаются вопросы.
Последний "хлопок" в России
- 17 февраля в Самарской области в одном из цехов Чапаевского механического завода, где производят детонаторы и взрывчатку, произошла детонация. Раздался мощный взрыв. Известно о 1 погибшем и 3 раненых.
- 14 февраля в Москве вспыхнул автосервис возле одного из НИИ Роскосмоса. В то же время, есть подозрения, что пылало именно в Научно-исследовательском институте точных приборов. На месте инцидента слышали взрывы.
- За несколько дней до того взрывалось одновременно в Курской, Белгородской и Брянской областях.