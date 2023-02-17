Инцидент произошел в обед 17 февраля. Об этом пишут российские СМИ.

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Подробности инцидента

Взрывы местные жители услышали около 13:00. Впоследствии телеграмма-каналы опубликовали фото белой полосы в небе над Брянском, которая наблюдается обычно после работы ПВО.

Пропагандистские медиа сообщают, что предварительная атака на этот аэропорт произошла 10 февраля около 9:30. Тогда росСМИ отчитались о "несколько сбитых дронов", которые летели на малой высоте, однако не указали их точное количество.

Российские пропагандистские каналы начали сразу восхвалять российскую ПВО, что она "своевременно" сбила над городом враждебные цели. Однако от украинской границы до Брянского аэропорта около 115 км. Так что до скорости реакции российской "мощной ПВО" остаются вопросы.

Последний "хлопок" в России