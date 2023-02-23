Об этом СМИ сообщают со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и представителя ГУР Вадима Скибицкого. План завладения воздушным пространством Украины потерпел крах в первые дни вторжения.

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Frendly fire по собственной авиации от россиян

Российские планы скорой победы основывались на том, что вражеская авиация быстро установит контроль над украинским небом и украинская армия рухнет. Но вместо того, оккупанты в первые дни устроили "дружеский огонь" по собственной авиации, сбивая свои самолеты и вертолеты. Это привело к тому, что россиянам стало не хватать пилотов с опытом боевых действий с привлечением наземных сил, готовых к выполнению задач.

Возможно, это не двузначное число, но это больше, чем один или два (самолета и вертолета – 24 Канал),

– заявил американский чиновник.

В то же время представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что сбитие собственной авиации россиянами подтверждают, в частности, перехваченные разговоры россиян, в которых об этом идет речь.

Продвижение россиян на земле стоило и стоит до сих пор огромных потерь в личном составе и технике. Поэтому "блицкриг" превратился в великую жестокую войну, которая продолжается.

Потери россиян в авиации и не только

За год полномасштабной войны по состоянию на 23 февраля 2023 года российская авиация потеряла 299 самолетов и 287 вертолетов. Однако это далеко не все вражеские потери, в частности, наши воины ликвидировали и уничтожили: