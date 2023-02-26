Британская разведка обнародовала снимок со спутника, сделанный на Угледарском направлении. На изображении видна уничтоженная русская техника, которая, вероятно, принадлежала к 155-й бригаде морской пехоты.

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Россия планирует снова бросить морпехов в бой

Эта бригада считается элитной военной единицей России. Однако, в отличие от воздушно-десантной пехоты, 155-я бригада не была развернута в Украине как единственная крупная группировка.



Уничтожена российская техника под Угледаром / Фото с твиттера Минобороны Британии

Согласно данным британской разведки, морские пехотинцы России выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли значительные потери. В то же время, российское командование решило заменить потери неопытными мобилизованными бойцами.

Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки у Угледара,

– говорится в сообщении.

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