Британская разведка обнародовала снимок со спутника, сделанный на Угледарском направлении. На изображении видна уничтоженная русская техника, которая, вероятно, принадлежала к 155-й бригаде морской пехоты.
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Россия планирует снова бросить морпехов в бой
Эта бригада считается элитной военной единицей России. Однако, в отличие от воздушно-десантной пехоты, 155-я бригада не была развернута в Украине как единственная крупная группировка.
Уничтожена российская техника под Угледаром / Фото с твиттера Минобороны Британии
Согласно данным британской разведки, морские пехотинцы России выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли значительные потери. В то же время, российское командование решило заменить потери неопытными мобилизованными бойцами.
Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки у Угледара,
– говорится в сообщении.
Что известно о потерях России под Угледаром
- В феврале воины ССО и бойцы из 72-й отдельной механизированной бригады сорвали наступление россиян вблизи Угледара. Наши воины устроили засаду на танковое подразделение окупантов.
- По данным наших военных, была разгромлена 155 бригада морской пехоты, которая является элитным войском в России и приняла участие в штурме Киева, а также совершала преступления в Буче и Ирпене.
- В ISW отметили, что провал штурма под Угледаром вызвал новую волну критики военного командования России. По предварительной информации, под Угледаром погибли не менее 500 морпехов.
- Путину уже в третий раз придется переукомплектовывать 155 бригаду после разгрома под Угледаром. Впервые диктатор вынужден был это делать после поражения в Киевской области, а второй – после неудачи под Донецком.