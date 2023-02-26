Британська розвідка оприлюднила знімок з супутника, зроблений на Вугледарському напрямку. На зображенні видно знищену російську техніку, яка, ймовірно, належала до 155-ї бригади морської піхоти.

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Росія планує знову кинути морпіхів у бій

Ця бригада вважається елітною військовою одиницею Росії. Однак, на відміну від повітряно-десантної піхоти, 155-а бригада не була розгорнута в Україні як єдине велике угруповання.



Знищена російська техніка під Вугледаром / Фото з твітера Міноборони Британії

Згідно з даними британської розвідки, морські піхотинці Росії виконували одні з найскладніших тактичних завдань і зазнали значних втрат. Водночас російське командування вирішило замінити втрати недосвідченими мобілізованими бійцями.

Цей недолік досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроменеджменту, що, своєю чергою, знижує оперативну гнучкість. Існує реальна ймовірність того, що підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті в нові атаки біля Вугледара,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про втрати Росії під Вугледаром