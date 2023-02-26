За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали не менее 660 российских военных. Это ориентировочные потери противника за день и их количество на самом деле может быть больше, ведь очень трудно вести точный подсчет во время активных боевых действий. Отметим, что общее количество потерь оккупантов по состоянию на сегодняшний день – около 148 130 человек.

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Какие потери россиян в технике и вооружении

Танков – 3 381;

боевых бронированных машин – 6 615;

артиллерийских систем – 2 380;

РСЗО – 475;

средств ПВО – 247;

самолетов – 299;

вертолетов – 288;

крылатых ракет – 873;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 037;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 242;

специальной техники – 230.

Актуальные потери врага по состоянию на 26 февраля / Фото Генштаб ВСУ

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Что известно о ситуации на фронте

В Генштабе ВСУ рассказали о том, что сейчас проходит на Востоке нашей страны. По их данным, враг сконцентрировал свои наступательные силы на 5 направлениях:

Купянский,

Лиманский,

Бахмутский,

Авдеевский,

Шахтерский.

Только за предыдущее сутки защитники отбили атаки оккупантов в этих направлениях 71 раз. Кроме того, в ВСУ предупредили украинцев, чтобы были осторожными, ведь угроза нового ракетного удара врага по всей территории Украины значительна.

Также известно, что россияне пытаются нарастить оборону Крыма. К примеру, они строят фортификационные сооружения, а для выполнения инженерных работ из Челябинской области даже прибыли 150 российских военнослужащих-срочников.

Интересно, что в Донецкой области так называемый городской прокурор Горловки внезапно сложил свои полномочия. Сейчас он готовится к эвакуации на территорию страны-агрессора.

Тем временем ВСУ эффективно наносят удары по противнику. Защитникам удалось сбить 3 вражеских беспилотника разных типов, а также поразить 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы и еще 2 важные вражеские цели.