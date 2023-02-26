Генеральный штаб ВСУ традиционно обнародовал утреннюю сводку. Об актуальной ситуации на фронте – читайте в материале 24 Канала.
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Какая ситуация на фронте
Россияне продолжают наступать – сейчас они сконцентрировались на 5 основных направлениях. Речь идет о:
- Купянском,
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Шахтерском.
За прошедшие сутки на указанных направлениях ВСУ отбили 71 атаку. В Генштабе предупреждают о значительной угрозе нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.
Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня. Нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди,
– добавили в сводке.
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Россияне наращивают оборону временно оккупированного Крыма
Оккупанты пытаются увеличить оборону временно оккупированного полуострова. В частности, захватчики строят фортификационные сооружения.
Для этого из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих-срочников для выполнения инженерных работ. Это может свидетельствовать о том, что российские оккупанты не на шутку напуганы и понимают, что время расплаты обязательно наступит.
Из-за страха, что ВСУ успешно деоккупируют украинские территории, так называемый "городской прокурор" Горловки Донецкой области сложил свои полномочия. В настоящее время он готовится к эвакуации на территорию России.
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ВСУ эффективно ликвидируют противника и его технику
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по позициям личного состава и военной техники оккупантов. Также защитникам удалось сбить 3 вражеских беспилотника разных типов:
- "Орлан-10",
- "Supercam S350"
- и "Ланцет-3".
В то же время ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы и еще 2 важные враждеские цели.