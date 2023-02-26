Генеральный штаб ВСУ традиционно обнародовал утреннюю сводку. Об актуальной ситуации на фронте – читайте в материале 24 Канала.

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Какая ситуация на фронте

Россияне продолжают наступать – сейчас они сконцентрировались на 5 основных направлениях. Речь идет о:

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Шахтерском.

За прошедшие сутки на указанных направлениях ВСУ отбили 71 атаку. В Генштабе предупреждают о значительной угрозе нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня. Нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди,

– добавили в сводке.

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Россияне наращивают оборону временно оккупированного Крыма

Оккупанты пытаются увеличить оборону временно оккупированного полуострова. В частности, захватчики строят фортификационные сооружения.

Для этого из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих-срочников для выполнения инженерных работ. Это может свидетельствовать о том, что российские оккупанты не на шутку напуганы и понимают, что время расплаты обязательно наступит.

Из-за страха, что ВСУ успешно деоккупируют украинские территории, так называемый "городской прокурор" Горловки Донецкой области сложил свои полномочия. В настоящее время он готовится к эвакуации на территорию России.

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ВСУ эффективно ликвидируют противника и его технику

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по позициям личного состава и военной техники оккупантов. Также защитникам удалось сбить 3 вражеских беспилотника разных типов:

"Орлан-10",

"Supercam S350"

и "Ланцет-3".

В то же время ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы и еще 2 важные враждеские цели.