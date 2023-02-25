В частности, речь идет о работе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского и 503-го Отдельного батальона морской пехоты. Совместными усилиями они удачно отработали по оккупантам Донецкой области.
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Как защитники уничтожили вражескую пехоту
Дневной 120-мм адский пыл морпехи закрепили контрольным ночным, отправляя русскую пехоту на концерт Кобзона,
– говорится в сообщении.
Успешная работа ВСУ: смотрите видео
Россия стремится оккупировать всю Донецкую область
- Российские оккупанты продолжают пытаться вести наступление на Востоке Украины. Их стратегические цели не изменились. Начальник главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что стратегическая цель России – захватить в ближайшее время ключевые населённые пункты Донецкой области.
- Как рассказал Громов, к лету этого года захватчики хотят захватить Донецкую и Луганскую области.
- На Бахмутском направлении идут тяжелые бои, однако продвижение оккупантов там не фиксируется.
- Пока Украина пытается минимизировать свои потери, Россия бросает в бой значительные резервы, которые быстро теряет. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что за сутки под Бахмутом Россия может терять до сотни военных.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов настаивает, что Украина не может отступить из Бахмута, ведь содержание города позволяет сдерживать российских оккупантов в том районе.