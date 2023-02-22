Отвечая на вопрос, в содержании Бахмута больше политической или военной, Буданов провел аналогию с США. В частности, если бы президенту США было предложено сдать Нью-Йорк.
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Украина истощает Россию под Бахмутом
"Вы представляете, чтобы президенту США сказали бы: "Давайте Нью-Йорк временно сдадим, так нужно сделать?", – сказал Буданов.
Он подчеркнул, что для него даже потеря миллиметра украинской территории – это катастрофа. По его словам, удержание Бахмута позволяет сдерживать российских окупантов в том районе.
Для меня как для патриота и военной сдачи даже миллиметр территории является катастрофой. Это моя личная логика, можете с ней соглашаться, можете – нет. С военной точки зрения удержание Бахмута дает нам сдерживание россиян в этом районе и нанесение им катастрофических потерь.
– сказал глава разведки.
Он отметил, что под Бахмутом украинские военные истощают оккупантов и обороняют свою территорию, "которая ни в коем случае не может оцениваться в контексте: целесообразно или нецелесообразно оставить".
Буданов не согласился с логикой, мол, более эффективно использовать людей на других направлениях.
Россия может объявить о "захвате" Бахмута
- Вокруг Бахмута уже несколько месяцев идут ожесточенные мои, однако россияне не могут прорвать оборону украинских военных. Между оккупантами и Силами обороны ведутся кровопролитные бои.
- Пока Украина пытается минимизировать свои потери, Россия бросает в бой значительные резервы, которые быстро теряет. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что за сутки под Бахмутом Россия может терять до сотни военных.
- В разведке Минобороны Британии предположили, что перед годовщиной вторжения России в Украину в Кремле могут объявить, что "захватили" Бахмут. Кремлю необходимо показать хоть какие-нибудь победы, чтобы снизить давление внутри России.
- Впрочем, украинские военные удерживают Бахмут, несмотря на многочисленные попытки оккупантов взять город. За прошедшие сутки Силы обороны отбили очередную атаку россиян под Бахмутом.