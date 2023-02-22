Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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Что известно о новом наступлении России

Большое наступление России, которое они преследуют, уже продолжается. Но он так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление,

– заявил Буданов.

По словам Буданова, у оккупационных войск есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Руководитель ГУР успокаивает, он подчеркнул, что "это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать".

Активизация оккупантов началась еще в начале февраля

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что активизация оккупационных войск началась еще в начале февраля.

Главные тезисы представителя ГУР:

Путин хочет сохранить режим, свою жизнь, свою власть и власть окружающих его людей;

после выхода из Херсона россияне сделали перегруппировку, которая забрала 2 месяца;

реальные наступательные действия со стороны России начались с начала февраля: минимум 4-5 направлений, где начались активные боевые действия;

ожидать можно всего, что угодно – и ракетных ударов, и прочих провокационных действий, однако украинские силы обороны к этому готовы;

очень многое будет зависеть от того, как пройдут следующие месяцы;

По словам представителя ГУР, сейчас основными целями России являются Купянск Харьковской области, Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар Донецкой области. Вадим Скибицкий отметил, что, несмотря на напряженные бои на этих участках фронта, успехи России незначительны и свидетельствуют об истощенности ее сил.