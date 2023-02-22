Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Дивіться також Буданов розповів, коли будуть вирішальні бої війни

Що відомо про новий наступ Росії

Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ,

– заявив Буданов.

За словами Буданова, в окупаційних військ є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Керівник ГУР заспокоює, він наголосив, що "це те, про що вони мріють, їм не вдасться цього зробити".

Активізація окупантів розпочалася ще на початку лютого

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що активізація окупаційних військ розпочалася ще на початку лютого.

Головні тези представника ГУР:

Путін хоче зберегти режим, своє життя, свою владу і владу тих людей, які його оточують;

після виходу з Херсону росіяни зробили перегрупування, яке забрало 2 місяці;

реальні наступальні дії з боку Росії почалися з початку лютого: мінімум 4-5 напрямків, де почалися активні бойові дії;

очікувати можна всього, що завгодно – і ракетних ударів, і інших провокаційних дій, проте українські сили оборони до цього готові;

дуже багато залежатиме від того, як пройдуть наступні місяці;

За словами представника ГУР, зараз основними цілями Росії є Куп'янськ Харківської області, Лиман, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка та Вугледар Донецької області. Вадим Скібіцький наголосив, що попри напружені бої на цих ділянках фронту, успіхи Росії незначні і свідчать про виснаженість її сил.